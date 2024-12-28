Россиянам рассказали о ценах на автомобили в 2025 году

Из-за ухода с российского рынка европейских и японских автопроизводителей, цены на новые автомобили в 2025 году продолжат расти. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на руководителя проекта Likvi.com Александра Короткова. При этом вырастут цены и на вторичном рынке.

«Рост цен на новые автомобили приводит к увеличению спроса на подержанные машины, особенно с небольшим пробегом. Такая динамика уже заметна в 2024 году, и в 2025-м тенденция только укрепится. Машины 3–5-летнего возраста продолжат дорожать быстрее всего, что связано как с их популярностью, так и с ограниченным предложением», — отметил Коротков.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее сообщалось, что цены на топливо в России вырастут на 20%.