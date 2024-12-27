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Названы три лучших подарка для водителя на Новый год

«Автодом» назвал три лучших подарка для автомобилиста к Новому году
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Shutterstock/FOTODOM

На сегодняшний день выбор подарков для автомобилистов в России остается довольно широким. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

«Популярным подарком уже не первый год остаются подарочные сертификаты на сервисное обслуживание, которые можно использовать на покупку аксессуаров и любые услуги — от технического обслуживания и ремонта до кузовных работ и детейлинга», — отметила эксперт.

По словам Уткиной, накануне Нового года наблюдается большое количество продаж оригинальных аксессуаров, имеющих практическое значение. Традиционно популярны переносные холодильники, наборы сумок для багажного отделения, чехлы для лыж и сноубордов и автомобильные вешалки для одежды.

Также в последние несколько лет пользуются спросом держатели для планшетов, которые крепятся на изголовье переднего сиденья и позволяют пассажирам заднего ряда с комфортом использовать мультимедиа в дальних поездках, подытожила эксперт.

Ранее благовещенцы поддержали автомобиль-гирлянду, и он вернулся на дороги.

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