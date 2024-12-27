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В Петербурге пенсионерки с криком «понаехали» избили лопатой автомобилистку

В Петербурге пенсионерки ударили лопатой автомобилистку из-за клумб
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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге пенсионерки избили автомобилистку, которая кидала снег на будущие клумбы при очистке парковки лопатой. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«Заметившая весь этот садовый беспредел пенсионерка натравила на автолюбительницу подружку из ближайшей парадной — агрессорша отобрала лопату и черенком засадила девушке по голове. Пострадавшая рассказала нам, что в больнице у нее диагностировали сотрясение мозга», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что пенсионерки набросились на женщину с криками «понаехали» и «проститутка». Пострадавшая подала заявление в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге женщина избила сумкой инспектора ДПС и отпинала его ногами.

«Ранним утром 27 октября 2024 года обвиняемая пыталась отвоевать автомобиль друга, который сотрудники ГИБДД на законных основаниях хотели эвакуировать <...> Женщина ударила сотрудника правоохранительных органов сумочкой по лицу. Продолжая препираться с полицейским, она два раза пнула его по ноге», — сообщили в прокуратуре.

Ранее командир полка ДПС принял взятку асфальтом и попал в тюрьму.

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