Одесского политика взяли с поличным с большой взяткой

Главу одесского отделения партии «Удар» Александра Суханова задержали за вымогательство взятки в $1 млн. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на СБУ.

«Служба безопасности ликвидировала масштабную преступную схему в Киевской городской государственной администрации (КГГА). По результатам комплексных мероприятий «на горячем» задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал у частного предпринимателя взятку в 1 миллион долларов», — сообщили в СБУ.

Утверждается, что Суханов вымогал взятку за то, чтобы решить в пользу бизнесмена земельный вопрос в рекреационной части Киева вблизи Днепра, которая находится на балансе киевской общины (администрации). За $1 млн Суханов предлагал передать бизнесмену участок в аренду, «решив вопрос» с местной администрацией.

Суханова взяли на месте получения взятки — при себе у него был обнаружен аванс в размере $900 тыс.

Также в Красноярске командира полка ДПС обвинили в получении взятки стройматериалами.

Ранее замдиректора «Роскосмоса» обвинили во взяточничестве.