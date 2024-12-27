Водителям назвали главные ошибки при прогреве машины

При прогреве автомобиля водители часто допускают несколько ошибок. Об этом сообщает «За рулем» со ссылкой на основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова.

«Одной из самых распространенных ошибок является прогрев двигателя на холостом ходу в течение длительного времени. Длительный прогрев на холостом ходу увеличивает износ двигателя и способствует образованию нагара на свечах зажигания», — сказал эксперт.

Также по словам Стрельникова, сидя в авто с работающим двигателем, водитель не только теряет время, но и не дает маслу равномерно распределиться по деталям силового агрегата.

В зимнее время также важно включать печку сразу после включения мотора, чтобы она начала нагревать салон, а также периодически включать кондиционер для смазки его компрессора.

Также Стрельников отметил, что водителя могут оштрафовать за нарушение экологических норм, если автомобиль долго работает на холостом ходу.

Кроме того, эксперт посоветовал в зимнее время использовать масло с соответствующей вязкостью для холодных условий. Если не соблюдать эту рекомендацию, автомобиль будет плохо прогреваться, а мотор быстро износится.

До этого автомобильный эксперт Алексей Ревин заявил, что в российской зиме холодный мотор опасно нагружать — есть риск снижения его ресурса.

«Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200–1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650–800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле», — рассказал он.

По словам Ревина, для безопасного ускорения прогрева мотора нужно спустя несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились до 2 тыс. в минуту.

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