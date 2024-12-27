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Названа причина рекордного обвала российского авторынка

«Ъ»: повышение утильсбора обвалило продажи автомобилей в России
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Илья Наймушин/РИА Новости

В России резко снизились продажи автомобилей после установленных осенью рекордов. Причиной стало изменение принципа оплаты утилизационного сбора. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В связи с ожиданием роста цен из-за индексации утилизационного сбора рекордные с кризиса 2022 года продажи новых автомобилей фиксировались в августе, сентябре и октябре. Но уже в ноябре спрос рухнул почти на 30% месяц к месяцу, а в 2025 году участники рынка и эксперты ожидают снижения продаж на 10–25%», — отмечает издание.

Кроме того, на снижение продаж автомобилей в 2025 году также будут влиять доступность кредитов и рост цен.

С 1 октября 2024 года ставки утильсбора выросли на 70-85%. Так, средний размер ставок на импортируемые легковушки в 2025 году составит 602 тыс. рублей с одного автомобиля, в 2026-м — 716 тыс. рублей, в 2027-м — 798 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в российских автосалонах заканчиваются корейские, европейские и японские машины, дилеры предупредили о дефиците таких машин. Эксперты утверждают, что на это повлияло повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора.

Самая популярная модель японского бренда Toyota RAV4 еще есть в наличии по старым ценам, однако, машины из новых партий, поступивших после введения нового коэффициента утилизационного сбора, будут стоить на 250-300 тыс. больше, говорят они.

Ранее россиянам рассказали, какие автоновинки появятся в 2025 году.

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