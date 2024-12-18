На видео попала новогодняя Toyota-гирлянда россиянина

Житель Амурской области превратил свой автомобиль в гирлянду к Новому году, теперь его ищет полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Сияющая Toyota WiLL VS на все сто готова к встрече 2025-го. Авто без внимания не остается — люди любуются и снимают на камеры. Только вся эта красота вне закона — разноцветные огоньки размещать на капотах нельзя», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что автомобиль по всему периметру украшен гирляндой.

До этого сообщалось, что автодилеры в России откажутся от традиционных новогодних скидок из-за роста цен на автомобили.

«Главная «скидка» в этом году — это неповышение цен. Все макроэкономические предпосылки говорят о том, что цены должны повышаться. В текущих реалиях сохранение цены — это лучшая «акция», — заявил директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

Ранее россиянам назвали четыре типа опасных пятен, возникающих под автомобилем.