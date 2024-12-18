Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попала новогодняя Toyota-гирлянда россиянина

Появилось видео, как россиянин сделал из своей Toyota гирлянду

Житель Амурской области превратил свой автомобиль в гирлянду к Новому году, теперь его ищет полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Сияющая Toyota WiLL VS на все сто готова к встрече 2025-го. Авто без внимания не остается — люди любуются и снимают на камеры. Только вся эта красота вне закона — разноцветные огоньки размещать на капотах нельзя», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что автомобиль по всему периметру украшен гирляндой.

До этого сообщалось, что автодилеры в России откажутся от традиционных новогодних скидок из-за роста цен на автомобили.

«Главная «скидка» в этом году — это неповышение цен. Все макроэкономические предпосылки говорят о том, что цены должны повышаться. В текущих реалиях сохранение цены — это лучшая «акция», — заявил директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

Ранее россиянам назвали четыре типа опасных пятен, возникающих под автомобилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами