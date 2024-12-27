«АвтоВАЗ» остановит выпуск автомобилей в январе

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» уйдет на каникулы с 29 декабря 2024 года для модернизации производства. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«По ранее утвержденному графику, производство уходит на «каникулы» с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, которые включают в себя официальные выходные дни и плановый единый корпоративный отпуск с 09 по 12 декабря», — говорится в сообщении компании.

За время каникул на предприятии будут осуществлены работы по подготовке к запуску производства Lada Iskra, будет модернизирована линия производства двигателей под запуск нового 1,8-литрового силового агрегата для семейства Lada Niva.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее глава российского правительства попросил «АвтоВАЗ» выпускать качественные автомобили.