Водителям назвали несколько способов применения крахмала в автомобиле

Крахмал — не только помощник в кулинарии, но и универсальное средство для ухода за автомобилем, сообщает «Правда.Ру».

Отмечается, что крахмал восстанавливает блеск хрома на автомобиле. Для этого нужно смешать 4 столовые ложки продукта с 50 миллилитрами воды. Полученную массу необходимо нанести на деталь, а через 5 минут смыть. Результат приятно удивит.

Также крахмал помогает удалить пятна с обивки сидений. Для этого 3 столовые ложки продукта смешивают с 50 миллилитрами воды. Затем массу выкладывают на пятно, а после высыхания удаляют щеткой. Пятно должно исчезнуть.

Для чистки стекол надо взять 2 столовые ложки крахмала, сок половины лимона и стакан 9-процентного уксуса. После протирки стекла на нем не остается грязи и разводов.

Кроме того, крахмал впитывает неприятные запахи. В салоне машины можно разложить листы с насыпанным крахмалом и оставить на ночь. Утром в автомобиле будет свежий аромат.

До этого водителям рассказали, как избавиться от скрипа «дворников».

Первое, что надо сделать, это проверить крепление и состояние дворников. Часто причиной скрипа могут быть инородные предметы, застрявшие в устройстве. Все загрязнения необходимо удалить и установить щетки на место.

Причиной неприятного скрипа может стать само стекло. Для очистки стекла можно использовать специализированные моющие средства. Если очистка и переустановка не решили проблему, возможно, дело в износе дворников. Со временем они теряют эластичность или ломаются. Выход из ситуации простой, необходимо купить новый комплект щеток.

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