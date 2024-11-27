Названы пять причин слабого обогрева салона автомобиля

Салонный отопитель может выйти из строя по нескольким причинам, сообщил «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. Среди них низкий уровень антифриза и поломка термостата.

«Одна из самых распространенных причин — это низкий уровень охлаждающей жидкости (антифриза). Печка использует тепло от двигателя для обогрева салона, но, если жидкости мало, тепло не доходит до салона. Также важно проверить систему на протечки, осмотреть шланги и соединения», — сказал автоэксперт.

Еще одна причина слабого обогрева салона — поломка термостата. Он контролирует, когда охлаждающая жидкость идет в радиатор, а когда – к двигателю и печке. Если термостат заедает в открытом положении, охлаждающая жидкость не нагревается до нужной температуры.

Поломка привода заслонки — тоже причина слабого обогрева салона. Если механизм не работает как надо, теплый воздух не поступает в салон. В этом случае потребуется замена привода, отметил специалист.

Забитый салонный фильтр также мешает поступлению теплого воздуха в салон, в результате печка слабо выполняет свою функцию. В этом случае его нужно заменить самостоятельно или на СТО.

Воздушная пробка в системе охлаждения — еще одна причина неработающей печки. Образовавшийся пузырь воздуха нарушает циркуляцию антифриза. Это произойдет, если систему недавно заполняли или была утечка, сказал Константинов.

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