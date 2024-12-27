Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителям рассказали об ошибках, ведущих к поломке трансмиссии

Автоэксперт Гоман: к поломке АКПП приводит неправильная эксплуатация автомобиля
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Быстрее всего к поломке или выходу из строя трансмиссии приводит неправильная эксплуатация автомобиля. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман.

«Если у автомобиля высокий дорожный просвет и автоматическая трансмиссия с подключаемым полным приводом, то не стоит ждать от него подвигов и отправляться покорять непроходимые дороги. Некоторые путают городской паркетник с Jeep Wrangler или уазиком, где есть жесткие блокировки», — уточнил автоэксперт.

По словам специалиста, при экстремальной эксплуатации перегревается жидкость АКП, падает давление, а насос перестает эффективно работать. Также при возникновении критичной температуры могут повредиться фрикционы и межосевые дифференциалы.

Гоман сообщает, что на трансмиссии влияю влияют резкие ускорения, а несоблюдение сроков замены трансмиссионной жидкости приводит к потере эксплуатационных свойств масла, появлению осадка, который забивает соленоиды и гидроблок. Эксперт уточняет, что чаще всего автопроизводитель прописывает, когда нужно менять жидкость в коробке. Если у водителя нет этой информации, рекомендуется менять масло в АКПП каждые 30-40 тыс. км пробега.

Ранее сообщалось, как спасти машину в сильный мороз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами