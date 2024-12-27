Водителям рассказали об ошибках, ведущих к поломке трансмиссии

Быстрее всего к поломке или выходу из строя трансмиссии приводит неправильная эксплуатация автомобиля. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман.

«Если у автомобиля высокий дорожный просвет и автоматическая трансмиссия с подключаемым полным приводом, то не стоит ждать от него подвигов и отправляться покорять непроходимые дороги. Некоторые путают городской паркетник с Jeep Wrangler или уазиком, где есть жесткие блокировки», — уточнил автоэксперт.

По словам специалиста, при экстремальной эксплуатации перегревается жидкость АКП, падает давление, а насос перестает эффективно работать. Также при возникновении критичной температуры могут повредиться фрикционы и межосевые дифференциалы.

Гоман сообщает, что на трансмиссии влияю влияют резкие ускорения, а несоблюдение сроков замены трансмиссионной жидкости приводит к потере эксплуатационных свойств масла, появлению осадка, который забивает соленоиды и гидроблок. Эксперт уточняет, что чаще всего автопроизводитель прописывает, когда нужно менять жидкость в коробке. Если у водителя нет этой информации, рекомендуется менять масло в АКПП каждые 30-40 тыс. км пробега.

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