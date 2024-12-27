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Россиянам рассказали, как спасти машину в сильный мороз

Автоэксперт Пономарев: перед сильными морозами нужно заехать на СТО
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Depositphotos

Перед сильными морозами нужно заехать на СТО, чтобы провести диагностику и обслуживание автомобиля. Об этом рассказал «Известиям» технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв.

«Важная рекомендация — при заезде на СТО в мороз важно дать автомобилю согреться. На авторитетных, сертифицированных станциях, как правило, правила приема авто в морозы соблюдают, а вот на мелких «гаражных» далеко не всегда. Поэтому проследите, чтобы к диагностике и ремонтным работам не приступали «на холодную», примерно 30 минут машине нужно просто стоять в теплом боксе. Иначе, например, обычная замена лампочки в перемерзшем фонаре обернется необходимостью замены всего фонаря», — пояснил Пономарёв.

По его словам, из-за коротких поездок зимой аккумулятор может не успевать заряжаться, поэтому следует совершать более длинные поездки, а также своевременно обслуживать и менять батарею.

В холодное время могут также возникнуть неполадки, связанные с техническими жидкостями, например, с утечками масла, антифриза или жидкости гидроусилителя руля. Чтобы избежать таких проблем, нужно соблюдать интервалы при замене технических жидкостей и регулярно проверять автомобиль на автосервисе.

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