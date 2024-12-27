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Россиянам рассказали, как зимой избежать опасности на дорогах

«РГ»: дистанция на заснеженной дороге имеет первостепенное значение
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Максим Блинов/РИА Новости

Зимой на дорогах существуют так называемые дорожные ловушки. Об этом сообщает «Российская газета».

«В снег, гололед или дождь стоит держать увеличенную дистанцию, а перестраиваться в таких условиях придется с еще большей осторожностью. Спуски зимой становятся опасным аттракционом: мосты и путепроводы буквально «собирают» аварии с невнимательными водителями. Зимой на спуске легко допустить распространенную ошибку. Не сообразив вовремя, начать тормозить в повороте. Это может привести к заносу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что неопытному водителю следует отработать технику выхода из заносов вместе с инструктором по вождению.

Еще одна опасность в зимнее время — впередистоящая тяжелая машина, например грузовик или фура. При трогании с места большегруз может соскользнуть назад и врезаться в стоящий позади автомобиль.

Уточняется, что зимой также важно тщательно ухаживать за машиной, в том числе из-за потенциальных штрафов, основанием для которых может стать упавший с крыши машины лед или, например, налипший снег на номерном знаке.

Существуют и ловушки для пешеходов. Так, опасным может быть буксующий автомобиль, из-под колес которого летят камни, снег и куски льда, а при резком маневре машина может неконтролируемо сдвинуться с места. Следует внимательно смотреть на припаркованные машины и аккуратно обходить, если автомобиль выезжает из сугроба.

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