Россиянам рассказали, как бороться с запотевшими стеклами в автомобиле

«Рольф»: уход за ковриками поможет в борьбе с запотевшими стеклами автомобиля

Одна из частых проблем зимой – запотевание окон в салоне автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По словам специалиста, причинами запотевания стекол в автомобиле являются влажность в салоне, неэффективная система вентиляции, утечка воды, а также отсутствие обогрева или кондиционера.

Правильная система вентиляции и обогрев помогут в борьбе с запотеванием стекол. Юлия Трушкова советует включить обогрев или кондиционер и направить воздух на лобовое стекло. Для более эффективного удаления влаги поможет режим «обдува стекол». Регулярное проветривание салона, а также уход за ковриками, поспособствуют избавлению от накопленного конденсата.

По словам эксперта, следует проверять уплотнители дверей и окон на предмет целостности, а при наличии повреждений или износа их нужно заменить. Важно также следить за чистотой фильтра, поскольку загрязнение затрудняет движение воздушных потоков. Специалист также советует использовать специальные антизапотевающие средства на стекла, чтобы предотвратить конденсацию влаги.

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