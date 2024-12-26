Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало «эпичное похищение» мужчины под Петербургом из-за телефона

Появилось видео, как мужчину затолкали в каршеринг и похитили под Петербургом

В Мурино Ленинградской области на видео сняли «эпичное похищение 19-летнего парня», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Накануне вечером Глеб прогуливался по Мурино и встретил знакомого Дмитрия, у которого недавно приобрел телефон за 50 тыс. рублей, но так и не расплатился. Тот тут же начал избивать покупателя и затаскивать его в стоящий рядом каршеринг», — говорится в публикации.

Позже в полицию поступило заявление от юноши, который сообщил, что знакомый избил его и насильно усадил в машину из-за долга. По словам пострадавшего, его повезли в неизвестном направлении, продолжая избивать. Во время движения юноша разбил ногой стекло и машина заблокировалась.

По подозрению в преступлении оперативники задержали 28-летнего жителя Курска и его безработного соучастника, проживающего на Тихорецком проспекте. Их доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

Ранее острое бревно проткнуло машину петербуржца как в «Пункте назначения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами