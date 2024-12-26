На видео попало «эпичное похищение» мужчины под Петербургом из-за телефона

Появилось видео, как мужчину затолкали в каршеринг и похитили под Петербургом

В Мурино Ленинградской области на видео сняли «эпичное похищение 19-летнего парня», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Накануне вечером Глеб прогуливался по Мурино и встретил знакомого Дмитрия, у которого недавно приобрел телефон за 50 тыс. рублей, но так и не расплатился. Тот тут же начал избивать покупателя и затаскивать его в стоящий рядом каршеринг», — говорится в публикации.

Позже в полицию поступило заявление от юноши, который сообщил, что знакомый избил его и насильно усадил в машину из-за долга. По словам пострадавшего, его повезли в неизвестном направлении, продолжая избивать. Во время движения юноша разбил ногой стекло и машина заблокировалась.

По подозрению в преступлении оперативники задержали 28-летнего жителя Курска и его безработного соучастника, проживающего на Тихорецком проспекте. Их доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

Ранее острое бревно проткнуло машину петербуржца как в «Пункте назначения».