Названы трехлетние премиальные авто с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и определили, какие трехлетние премиальные автомобили имеют лучшую остаточную стоимость в России.

Согласно исследованию, лидером по сохранности остаточной стоимости среди премиальных «трехлеток» является гибридный Land Rover Range Rover Sport, оснащенный 2-литровым двигателем, «автоматом» и полным приводом. Через три года после покупки остаточной стоимости у этого внедорожника составляет в среднем 175%. Второе место в рейтинге занял Porsche 911 (3,7 л; АКП; полный привод), у которого показатель сохранности остаточной стоимости спустя три года находится на уровне 173,5%. Далее следует Porsche Macan (3 л; АКП; полный привод). Его результат составил 167,7%.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее россиянам рассказали, что будет с продажами автомобилей.