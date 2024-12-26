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Названы пять существенных минусов современных автомобильных двигателей

Автоэксперт Ревин назвал пять минусов современных автомобильных моторов
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал о минусах современных автомобильных двигателей.

«Сравнивая поршни моторов девяностых годов и современные, можно отметить, что в прошлом веке эта ответственнейшая деталь была достаточно массивной. Современные, Т-образные поршни за счет малой высоты буквально перекашиваются в цилиндрах, что ухудшает работу колец», — сказал Ревин.

Он также отметил, что коленчатые валы делают из стали или высокопрочного чугуна. Однако у современных моторов эта деталь недолговечна.

Рабочая температура моторов девяностых годов обычно не превышала 85°С. Сегодня многие моторы работают при температурах, превышающих 100°С. Малейшая негерметичность системы приводит к перегреву двигателя, отметил эксперт.

Непосредственный впрыск топлива на бензиновых силовых агрегатах приводит к зарастанию впускных клапанов грязью и «встрече» с поршнем, пояснил Ревин.

Кроме того, у моторов с турбиной масло в турбокомпрессоре нагревается до очень высоких температур и быстро деградирует. Если возникнет течь, то масло быстро закончится.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы особенности внедорожника Jetour T2.

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