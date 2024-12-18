Названы особенности внедорожника Jetour T2

Эксперты журнала «За рулем» протестировали внедорожник Jetour T2 и рассказали об его особенностях.

Так, эксперты отметили хорошую согласованность работы мотора 2.0 литра мощностью 245 л.с. и роботизированной коробки передач, однако при старте есть небольшая задержка.

В салоне есть множество «умных» решений. Например, подогрев задних сидений и отдельный дефлектор. Багажник большой, также присутствуют решения для хранения вещей, а его распашная дверь оснащена доводчиком. Из недостатков — нет задней шторки.

Также неудобен доступ к запаске. Необходимо открутить кофр, отсоединить камеру заднего вида и только после этого можно будет вытащить запасное колесо. Еще один минус - форма руля, поэтому он может быть неудобен на бездорожье.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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