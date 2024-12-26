В Россию привезли партию дешевых Peugeot

В Россию привезли партию недорогих кроссоверов Peugeot 5008 за 2,7 млн рублей. Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на крупный автосалон, который специализируется на машинах из Китая.

Автомобили продаются с 1,6-литровыми турбомоторами на 175 л.с. и 8-диапазонными «автоматами». Доступен только передний привод. В списке опций числятся большой дисплей, панорамная крыша и др. Салон пятиместного автомобиля отделан экокожей.

Причина низкой цены, по данным Quto, заключается в том, что указанные модели — 2021 года выпуска (без пробега). Это остатки со складов, которые накопил китайский офис французской марки.

«В COVID-19 склады автомобильных заводов были наполнены автомобилями, которые оказались нераспроданными из-за тотального локдауна», — заявили в автосалоне.

Отмечается, что в Китае такие машины готовы продавать по низким ценам.

До этого водителям назвали лучшие немецкие автомобили дешевле 500 тыс. рублей. На рынке подержанных автомобилей некоторые модели зарекомендовали себя устойчивым спросом и качеством, в своеобразном рейтинге лидирует Volkswagen Polo.

Также сбалансированным вариантом, по мнению автоэксперта Александра Ковалева, считается Audi A4 B5 с оцинкованным кузовом, выносливыми силовыми агрегатами и большим выбором моторов. Однако, при условии, что машина на ходу 25 лет, водителю нужно быть готовым к ее частому обслуживанию, которое будет дороже, чем у Volkswagen Passat B5.

Ранее россиянам назвали самые популярные дешевые автомобили с пробегом.