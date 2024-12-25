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Водителям рассказали, почему в праздники перед поездкой на авто надо выспаться

Автоэксперт Баканов: инспекторы ГАИ в праздники ловят пьяных водителей по утрам
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Госавтоинспекции в праздники будут ловить нетрезвых водителей в утреннее время. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Петра Баканова.

«В новогодние праздники все отдыхают. Но сотрудники Госавтоинспекции — нет. Они все понимают и будут очень внимательно проверять водителей на состояние опьянения. Поэтому если вы пошли вечером к друзьям или родственникам и выпили, то учитывайте этот момент. Восьми часов сна часто может не хватить, чтобы из организма выветрился весь алкоголь», — пояснил Баканов.

До этого стало известно, что российские водители, которым алкотестер показал положительный результат, все еще могут доказать отсутствие алкоголя в организме.

Если автомобилист уверен в своей трезвости, несмотря на результат теста, он может настоять на повторной проверке через 20 минут. За это время важно убедиться в исправности устройства и наличии нового мундштука, который гаишник должен вскрывать перед водителем. Если же алкотестер покажет положительный результат во второй раз, то придется пройти медосвидетельствование.

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