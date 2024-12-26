Россиянам рассказали, какие документы нужны в автосервисе

Документы подтверждения права собственности могут потребоваться водителям, которые обратятся в сервисный центр для обслуживания автомобиля. Об этом Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании РОЛЬФ Юлия Трушкова.

Кроме того, при себе нужно иметь свидетельство о регистрации транспортного средства (ПТС), документы по гарантийному обслуживанию и идентификации автомобиля. Автомобилистов также могут попросить предоставить прошлые записи сервисного обслуживания для более точной диагностики, добавила эксперт.

«И, наконец, проверка личных данных. Ваши удостоверения личности могут быть необходимы для составления договора или акта сдачи-приемки автомобиля на обслуживание», — добавили в сообщении.

Автоэксперт Игорь Моржаретто до этого говорил, что водителям стоит обращаться только в проверенный автосервис, чтобы избежать обмана при ремонте машины. Также всегда необходимо анализировать предложения от сотрудников автосервиса. Они не имеют права сделать ремонт, не согласовав с владельцем автомобиля его объем и цену, добавил эксперт.

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