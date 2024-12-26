Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, может ли автомобиль «привыкнуть» к одному типу моторного масла

Автоэксперт Деревков: авто не может «привыкнуть» к одному типу моторного масла
close
Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

Среди водителей можно услышать мнение, что автомобиль «привыкает» к моторному маслу определенного производителя, однако это не так. Об этом «Российской газете» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service в Тимашевске Виталий Деревков.

«Под каждый тип двигателя, коробки передач, тормозной системы требуются специальные жидкости, которые обеспечивают правильную и бесперебойную работу узла или агрегата. Автопроизводители в своих рекомендациях указывают соответствующие допуски для масел, трансмиссионных, охлаждающих и тормозных жидкостей. Здесь, действительно, крайне важно не ошибиться при подборе», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, такие мнения среди водителей о привыкании к маслу возникают из-за неправильно подобранных жидкостей. Однако часто возникают проблемы с масляной системой мотора из-за несоблюдения требований завода-изготовителя.

Автоэксперт отмечает, что для того, чтобы избежать проблем с мотором, следует покупать масла только в проверенных местах. Также нужно замечать пометки на каждой канистре, такие как «допуск», «одобрение» и «соответствие». Например, если на масле стоит «допуск» автопроизводителя, завод-изготовитель определенного автомобиля проверил в лабораторных условиях состав жидкости. Если указано «соответствие», значит производитель сделал вывод, что масло соответствует параметрам, необходимым для официального допуска.

Ранее россиянам рассказали, какие документы нужны в автосервисе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами