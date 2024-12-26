Россиянам рассказали, может ли автомобиль «привыкнуть» к одному типу моторного масла

Среди водителей можно услышать мнение, что автомобиль «привыкает» к моторному маслу определенного производителя, однако это не так. Об этом «Российской газете» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service в Тимашевске Виталий Деревков.

«Под каждый тип двигателя, коробки передач, тормозной системы требуются специальные жидкости, которые обеспечивают правильную и бесперебойную работу узла или агрегата. Автопроизводители в своих рекомендациях указывают соответствующие допуски для масел, трансмиссионных, охлаждающих и тормозных жидкостей. Здесь, действительно, крайне важно не ошибиться при подборе», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, такие мнения среди водителей о привыкании к маслу возникают из-за неправильно подобранных жидкостей. Однако часто возникают проблемы с масляной системой мотора из-за несоблюдения требований завода-изготовителя.

Автоэксперт отмечает, что для того, чтобы избежать проблем с мотором, следует покупать масла только в проверенных местах. Также нужно замечать пометки на каждой канистре, такие как «допуск», «одобрение» и «соответствие». Например, если на масле стоит «допуск» автопроизводителя, завод-изготовитель определенного автомобиля проверил в лабораторных условиях состав жидкости. Если указано «соответствие», значит производитель сделал вывод, что масло соответствует параметрам, необходимым для официального допуска.

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