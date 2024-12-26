В России стартовали продажи минивэна, который был доступен только в КНР

В России в продаже появились минивэны Zeekr Mix, которые продавались в Китае с октября 2024 года. Об этом сообщает издание «Российская газета».

«Zeekr Mix совсем не гигант: длина кузова составляет всего 4688 мм, ширина — 1995 мм, но благодаря колесной базе 3008 мм и электрическому приводу в салоне просторно. Доступ осуществляется через сдвижную дверь с левой стороны или через двухстворчатые двери справа», — говорится в сообщении.

Одна из особенностей минивэна — два ряда сидений и широкие возможности трансформации. Так, передние кресла можно развернуть назад, а на подвижный продольный бокс между ними — закрепить столик. Подвижны и задние кресла: у них наклоняется спинка и выдвигаются подножки. Также передние кресла можно разложить и установить на них накладку-матрац.

Zeekr Mix оснащен электромотором мощностью 422 л.с. на задней оси и двумя вариантами батарей. В России продают топовые версии с аккумулятором с наибольшей емкостью по цене от 7,4 млн рублей до 7,9 млн рублей в зависимости от дилера.

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