Changan CS75 Plus в России подорожал спустя месяц с начала продаж

Changan поднял цену CS75 Plus спустя месяц со старта продаж в РФ

Российское представительство Changan обновило прайс-листы на новый кроссовер CS75 Plus спустя месяц после старта продаж. Автомобили подорожали на 50 тыс. рублей.

Автомобиль представлен на нашем рынке в трех комплектациях и продавался по цене 3,54–3,9 млн рублей. Согласно актуальным данным, цена машины без учета выгод и спецпредложений составляет от 3,59 млн рублей до 3,95 млн рублей.

Changan CS 75 Plus сменил на рынке машину предыдущего поколения, которая поступила в Россию ограниченной партией (2,5 тыс. штук) и была быстро распродана. Об оснащении и ездовых характеристиках нового CS75 Plus подробно писала «Газета.Ru».

Автомобиль представлен на российском рынке с двумя силовыми агрегатами. В базовой версии кроссовер сегмента D снабжен турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Более мощный мотор 2.0 выдает 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Трансмиссия — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin.

Ранее стало известно, что спорткар под брендом Magma появится в линейке премиум-бренда Hyundai.