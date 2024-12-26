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Мужчина в Иркутской области из мести поджег автомобиль матери своего ребенка

Ангарчанин из-за алиментов поджег автомашину матери своего сына
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ГУ МВД России по Иркутской области

Житель Ангарска из мести за алименты поджег автомобиль матери своего сына. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Иркутской области.

В полицию обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что ночью неизвестный поджег ее автомашину Nissan Latio, стоявшую во дворе многоквартирного дома. В результате проведения оперативно-следственных мероприятий был быстро установлен подозреваемый. Им оказался 36-летний мужчина, с которым у потерпевшей есть общий ребенок. Он пояснил полицейским, что решил таким способом отомстить матери своего сына за подачу документов на выплату алиментов.

Ущерб в результате поджога составил свыше 150 тыс. рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества, по которой мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

24 декабря в центре Москвы злоумышленник кинул бутылку с зажигательной смесью в полицейскую машину.

Ранее в Подмосковье аферисты обманули двух пенсионерок ради поджога автомобиля полиции.

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