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Названы 10 самых надежных автомобилей в 2024 году

Kia Sportage и три модели Lexus вошли в рейтинг самых надежных машин
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Audi

Audi A3, Kia Sportage и Lexus NX возглавили ежегодный рейтинг надежности, составленный британским автомобильным изданием What Car?.

«Седан Audi A3 — это компактный премиум-автомобиль, который ощущается очень прочным благодаря своему продуманному, высококачественному салону и хорошей динамике. Однако он также имеет хорошую репутацию надежности», — отмечается в публикации.

На втором месте рейтинга оказалась дизельная версия кроссовера Kia Sportage, который отличается просторным и практичным салоном, хорошими соотношением цены и качества, а также управляемостью.

На третьем месте рейтинга расположился компактный кроссовер Lexus NX. Помимо него, в десятку самых надежных вошли модели CT и RX. Последний присутствует в рейтинге сразу в двух поколениях. Также в числе десяти машин, не вызывающих нареканий у их владельцев, попали Mercedes-Benz SL, Honda Civic и Mazda CX-5.

Ранее УАЗ пообещал доработать коробку передач «Патриота», чтобы побороть течь масла через верхнюю крышку.

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