Троих мужчин из Дагестана на дорогих авто ограбили лжесиловики

В Екатеринбурге лжеспецназ ограбил троих мужчин из Дагестана на дорогих машинах

В Екатеринбурге троих уроженцев Дагестана на дорогих автомобилях Mercedes и Audi ограбил лжеспецназ, инсценировавший задержание. Об этом пишет e1.ru.

«Добычей преступников стали около полумиллиона рублей, травматический пистолет, телефоны и ключи. Пострадавшие до последнего думали, что их крутит настоящий СОБР», — отмечается в публикации.

Друг пострадавших рассказал изданию, что трое мужчин сидели в Mercedes-Benz Gelandewagen около торгового центра «Дирижабль». Один из мужчин, занимающийся мясным бизнесом, перед этим снял в банкомате крупную сумму денег на закупку кормов для своих ферм. Во время ожидания продавца корма к машине подъехал микроавтобус, из которого выскочили 12 вооруженных людей в камуфляже и масках.

Они начали обыскивать трех друзей, забрали у них телефоны, ключи и около 500 тыс. рублей наличными, после чего сели в машину и уехали. Поняв, что это были не настоящие силовики, потерпевшие обратились в полицию.

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