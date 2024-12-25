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Спорткар под брендом Magma появится в премиум-линейке Hyundai

Hyundai выпустит новый спорткар под брендом Magma
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Genesis

Принадлежащий корейскому автоконцерну Hyundai суббренд Genesis выпустит спорткар в своей линейке быстрых автомобилей Magma. Об этом пишет Road and Track со ссылкой на главного дизайнера Hyundai Люка Донкервольке.

«Конечно, мы это сделаем», — ответил Донкервольке на вопрос о том, выпустит ли Genesis под брендом Magma новый спорткар.

Большинство из концептов, предназначенных для суббренда Magma, были вариантами концепта с названием X, который рассматривался как кабриолет, машина класса Gran Turismo и трековый автомобиль. Ни один из этих автомобилей не был утвержден для серийного производства, но в ближайшее время ситуация может измениться, уточняет издание.

Люк Донкервольке при этом не раскрыл, каким будет новый спорткар Magma и воздержался от комментариев о судьбе версий концептуального X.

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