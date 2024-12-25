Колеса от грузовика разлетелись по КАД в Петербурге, ДТП попало на видео

В Петербурге на скоростной КАД от грузовика отвалились колеса и попали на видео

На Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге от грузовика отвалилились два колеса и раскатились по проезжей части перед другими автомобилями. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Мегаполис». Авария произошла в среду днем на внутренней стороне трассы по направлению к Кронштадту.

На кадрах видно, что от небольшого фургона, ехавшего в правом ряду, отвалилось левое заднее колесо, после чего он сместился левее, высекая искры из асфальта. Водитель легковой машины, ехавшей в среднем ряду, затормозил перед аварийным грузовиком.

Затем грузовик сместился в левый ряд скоростной трассы, где у него оторвалось второе колесо. Оно покатилось в сторону машины с видеорегистратором. Ее водитель успел снизить скорость и избежать столкновения.

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