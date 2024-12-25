Toyota заявила о падении производства автомобилей десятый месяц подряд

Японская компания Toyota заявила о падении мирового производства десятый месяц подряд, сообщает издание Reuters.

Так, за 11 месяцев 2024 года мировое производство Toyota снизилось на 5,2% по сравнению с таким же периодом 2023 года, и составило около 8,75 млн автомобилей, тогда как мировые продажи снизились на 1,2%.

До этого стало известно, что в России в ноябре обвалились на 32% продажи новых автомобилей в сравнении с октябрем и составили 342 млрд рублей. Суммарно за 11 месяцев 2024 года в России новых машин продали на 4,2 трлн рублей.

Согласно данным «Автостата», больше всего в ноябре было продано новых Lada (49 млн рублей). Самой популярной моделью оказалась Lada Granta. Также в ноябре китайский автобренд Haval обогнал Geely и Chery по показателям продаж, заняв второе место в топе (41 млрд рублей). На третьем и четвертом местах оказались Geely (34,3 млрд рублей) и Chery (29,5 млрд рублей). «Пятерку» лучших замкнул автобренд Changan (17,2 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что у дилеров «АвтоВАЗа» появилась самая дорогая версия Lada Largus.