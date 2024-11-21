Минпромторг планирует отдавать деньги от утильсбора российским автозаводам

В России планируется создавать мини-кластеры автопроизводителей для разработки отечественных автомобильных платформ, на их разработку будут направлены средства от повышенного утилизационного сбора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.

«У нас те средства, которые мы зарабатываем на утилизационном сборе, в том числе будут направляться на разработку собственных отечественных платформ автомобилей. Мы должны уходить от просто сборки, пусть и углубленной, локализованной какой-то, к тому, что вся конструкторская документация, все знание, понимание производства всех деталей должно быть нам понятно», — приводит агентство слова Алиханова.

Министр сообщил о планах создавать мини-консорциумы между несколькими автопроизводителями и софинансировать их затраты на разработку платформы для автомобилей.

До этого стало известно, что бывший завод шинной компании Bridgestone в Ульяновске возобновил работу. Предприятие, перешедшее под контроль компании «Кордиант», начало выпуск шин под одноименной торговой маркой. Также на заводе планируется наладить выпуск шин под маркой Gislaved.

Ранее стало известно, когда в российских автосалонах появится новая Lada Aura.