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Россиянам рассказали, на сколько вырастет стоимость ТО автомобилей в 2025 году

Caready: стоимость ТО на автомобили в 2025 году вырастет на 25–30%
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Григорий Сысоев/РИА Новости

В следующем году увеличение стоимости технического облуживания автомобилей может увеличится на 25–30%. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты федеральной сети автосервисов Caready.

«В следующем году мы прогнозируем увеличение стоимости обслуживания а/м на 25–30% к текущим расценкам. Повышение будет связано с ростом себестоимости запчастей, изменением в налоговом законодательстве, сохранением уровня ключевой ставки или ее повышением, вероятным внедрением системы «Честный знак», — сообщает директор сети автосервисов Caready Михаил Маковей.

Повышение закупочных цен на запчасти и расходные материалы связано с курсом валют и усложнением логистики. Так, в 2024 году увеличились издержки крупных оптовых поставщиков на запчасти и масла, что может повториться и в 2025-м. Также на увеличение стоимости ТО влияет повышение дефицита механиков и мастеров-приемщиков, у которых заработная плата увеличилась более чем на треть, в свою очередь на столько же повысилась стоимость услуг.

По словам специалистов, в 2025 году ожидается сохранение дефицита квалифицированного персонала. Так, больше внимания будут уделять обучению новых работников, а также более широкому внедрению автоматизации в процессах, например централизованному подбору запчастей.

Эксперты отмечают возможность расширения опыта СТО, которые активно начнут предлагать подержанные запчасти, тем самым предоставляя себе гарантию на данные узлы.

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