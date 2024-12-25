Появилось видео лобового столкновения автомобиля ВАЗ и автобуса в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало лобовое столкновение автомобиля ВАЗ и автобуса

В Подмосковье 24 декабря автомобиль ВАЗ врезался в автобус. Видео аварии опубликовали в Telegram-канале «Подмосковная полиция».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в автобус с пассажирами. В результате столкновения обломки от легкового автомобиля разлетелись по дороге.

До этого сообщалось, что в результате аварии водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир был госпитализирован. В автобусе пострадавших нет.

По предварительным данным, инцидент произошел на 30-м км автодороги ММК — Никольское — Горки. Водитель, мужчина 1990 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Бурятии пассажирский автобус сбил женщину на остановке.