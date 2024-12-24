В Подмосковье три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли при столкновении легковушки и автобуса под Дмитровом

В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ с автобусом на встречной полосе под Дмитровом в Московской области погибли водитель и двое пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел на 30-м км автодороги ММК — Никольское — Горки. Водитель, мужчина 1990 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщили в полиции.

В результате аварии погибли водитель легковушки и двое его пассажиров, а еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован. В автобусе пострадавших нет.

23 декабря в Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент произошел в Балтачевском районе, недалеко от деревни Ташлы-Елга. На кадрах с места видно, что автобус сошел с дороги. Передняя часть транспортного средства серьезно пострадала, задняя дверь деформирована. Фура свернула в сугроб.

В момент аварии в салоне находились семнадцать детей и двое взрослых. В результате пострадали семь человек, пятеро из которых – учащиеся.

Ранее москвичка поскользнулась и оказалась под трамваем.