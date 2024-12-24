Россиянам назвали девять важных минусов ВАЗ-2107

Классический седан ВАЗ-2107 семейства «Жигули» выпускался 30 лет и за эти годы в нем обнаружились не только достоинства, но и много недостатков. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Коррозия у ВАЗ-2107 возникала после 3-4 лет эксплуатации. В больших городах, где дороги активно посыпали реагентами, процессы происходили быстрее. Первыми покрывались ржавчиной облицовка радиатора, уплотнитель ветрового стекла, крышка багажника и арки», — сказал эксперт.

В «Семерке» уже спустя 150 тыс. километров пробега возникали проблемы с карбюраторным двигателем, о чем свидетельствовал повышенный расход масла и износ распредвала на 100 тыс. километров, отметила эксперт.

Кроме того, пятиступенчатая механическая коробка передач (МКП) требовала ремонта на 30-40 тыс. километров. Часто у этой трансмиссии случается внезапный переход в нейтральное положение на пятой передаче.

В инжекторной версии «Семерки» быстрее всего изнашивается цепь газораспределительного механизма. Датчики системы распределенного впрыска работают с перебоями из-за низкого качества, кроме того, возникает утечка тосола из патрубков.

Если не следить за состоянием шаровых опор на ВАЗ-2107, колесо может подломиться на ходу.

Еще один минус «Семерки» — появление люфтов в подшипниках передних ступиц уже через 20 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что ВАЗ-2107 стал самым популярным автомобилем с пробегом в России.