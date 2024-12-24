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На видео попало лобовое столкновение автомобилей Toyota и Lada в Красноярском крае

В Красноярском крае на видео попало лобовое столкновение авто Toyota и Lada

В Красноярском крае Toyota Carina выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada Kalina. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«27-летний парень за рулём «Карины» не справился с управлением в Уярском районе. Авто закрутило на дороге, кинуло под «Калину» и грузовик, а затем отбросило в третью машину», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Lada Kalina запечатлел момент аварии. На кадрах видно, как машина Toyota начинает вращаться на дороге, а затем врезается в автомобиль Lada.

Уточняется, что водитель Toyota Carina получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что житель Красноярска протаранил на своем автомобиле десятки машин. На место происшествия прибыли сотрудники ППС, которые доставили правонарушителя в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что до того, как сесть за руль, он отмечал день рождения.

Ранее ВАЗ-2109 врезался в Renault Duster под Тамбовом.

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