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На видео попало, как автомобиль ВАЗ протаранил Renault Duster под Тамбовом

Под Тамбовом на видео попало столкновение автомобиля ВАЗ с Renault Duster

Под Тамбовом 20 декабря водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в Renault Duster. Об этом сообщает Telegram-канал «Полоса безопасности».

Сообщается, что ДТП произошло на 15 км трассы Тамбов — Котовск. Водитель ВАЗ-2109, имеющий водительский стаж менее двух лет, не справился с управлением и врезался в иномарку. По предварительной информации, водитель ВАЗ отвлекся от вождения или нарушил дистанцию, после чего машину занесло на встречную полосу движения.

Видеорегистратор машины Renault Duster запечатлел аварию. На кадрах видно, как автомобиль ВАЗ-2109 зацепил обочину, отчего машина развернулась и врезалась задней частью во встречную иномарку.

Уточняется, что водитель автомобиля ВАЗ получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а его пассажирка — тупую травму живота. В момент столкновения в автомобиле Renault Duster сработали подушки безопасности, а сам водитель был пристегнут, поэтому не пострадал.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил 80 автомобилей в Красноярске.

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