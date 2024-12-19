В Москве стали устанавливать шериф-балки

В Москве стали устанавливать так называемые шериф-балки — приборы, имитирующие сигнальное устройство автомобиля ДПС. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На 27-м км Калужского шоссе по направлению в область (в районе деревни Сосенки) ЦОДД в рамках эксперимента установил первую в Москве шериф-балку <...> Такое решение было принято для снижения уровня аварийности — с начала года на участке произошло три ДТП. Причина — несоблюдение скоростного режима», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили, что благодаря шериф-балкам водители будут заранее понимать, что впереди находится опасный участок, на котором нужно снизить скорость.

В 2022 году на дорогах Новосибирской области также впервые стали появляться шериф-балки. Кроме того, для сокращения числа ДТП дорожники решили нанести дополнительную профильную разметку, которая создает шумовой и вибрационный эффект при движении по ней, и обустроить 9,5 км дорог новыми дорожными световозвращателями.

Ранее в России резко ужесточили штрафы для водителей.