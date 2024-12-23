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Гаишники оштрафовали водителя, который приехал помочь участнику ДТП

В Мордовии ДПС оштрафовала водителя, прибывшего на помощь участнику аварии
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Телеграм-канал Госавтоинспекция Мордовии

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя тонированной «Нивы», который приехал на помощь другу, попавшему в ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Мордовии».

Водитель Opel Mokka не справился с управлением и выехал на центральную часть кольцевой развязки, пробив три колеса о бордюр. Он позвонил другу и попросил вытащить его машину обратно на проезжую часть, чтобы затем погрузить на эвакуатор. Аварийную машину заметили сотрудники ДПС, которые убедились, что водитель Opel трезв, и составили протокол по части 3.1 ст.12.5 КоАП РФ на его друга.

«От помощи сотрудников полиции житель Саранска отказался. Для эвакуации автомобиля, у которого были повреждены три колеса, подъехал автомобиль «Нива», на передних боковых стеклах которого были нанесены дополнительные предметы (темная пленка)», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

За такое нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей.

Ранее на видео в Москве попал человек, который ехал на моноколесе по трассе со скоростью 100 км/ч.

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