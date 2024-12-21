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Астраханский депутат обучил соседей, как нужно выгонять автомобилистов с парковки

В Астрахани депутат рассказал соседям, как «прогонять» автомобилистов с парковки
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Pixabay

Астраханский депутат рассказал соседям, как выгнать автомобилистов-нарушителей с парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Выкручиваете золотники, и спортмассовое мероприятие обеспечено. Это не будет считаться хулиганством», — написал в домовом чате Андрей Нестеров.

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Телеграм-канал «Сердце Каспия»
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Телеграм-канал «Сердце Каспия»

По словам депутата, некоторые автовладельцы припарковывают автомобиль таким образом, что жильцы дома не могут выехать. При этом были случаи, когда машина скорой помощи и пожарный автомобиль не могли проехать, потому что проезды были заблокированы.

Нестеров рассказал, что раньше использовал только законные способы, но ни служба эвакуации, ни ГИБДД не реагировали на происходящее. Также депутат лично пытался объяснять автомобилистам, что в некоторых местах парковаться нельзя, но не все хотели его слушать.

При этом, по словам мужчины, если он все же выкручивал золотники автомобиля, то обязательно оставлял записку со своим номером телефона. После того, как владелец машины выходил на связь, депутат все объяснял и даже помогал накачивать колесо.

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