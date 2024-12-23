В России появится новый гибридный седан Voyah

Гибридный седан Voyah Passion появится на рынке России в 2025 году

В 2025 году на российском рынке появится гибридный седан Voyah Passion, сообщает «Российская газета».

Гибридный седан отличается от обычного измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник». Внутри у Voyah Passion установлен 1,5-литровый турбомотор на 136 л.с., который заряжает тяговую батарею. Седан получил пару электромоторов на 177 и 217 л.с. Максимальная мощность — 530 л.с.

Цены на гибридный Passion пока неизвестны, купить электрический Voyah Passion в России можно начиная от 4,95 млн рублей.

До этого стало известно, что сборка кроссоверов Jaecoo J7 в России будет налажена на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге.

ОТТС (одобрение типа транспортного средства, сертификационный документ, позволяющий начать массовое производство и продажи. — «Газета.Ru») на Jaecoo J7 оформило ООО «АГМ», юридический адрес которого совпадает с адресом бывшей производственной площадки GM в Шушарах. Также «АГМ» значится в ОТТС как изготовитель транспортного средства. Официально о выводе на рынок J7 российской сборки марка Jaecoo не сообщала.

Ранее были названы российские цены пикапа Sollers ST8.