Глава Минэкономики Решетников предложил оставить в РФ 2-3 автозавода

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью журналу «Эксперт» высказал мнение, что в России можно оставить 2-3 крупных автозавода.

«Мы можем в том же автопроме иметь не много, как раньше, а два-три больших, конкурентоспособных и рентабельных завода с высокой локализацией. Не следует думать, что у нас нет других рынков, кроме российского», — сказал Решетников, рассуждая о проблемах ограниченного внутреннего рынка России и возможности экспорта российской продукции.

Министр признал, что рынки стран Запада закрыты для экспорта российской продукции, но отметил, что чем быстрее будут развиваться страны глобального Юга (Индия, Иран, арабский мир, страны Африки), тем больше российской продукции они будут потреблять.

Ранее стало известно, что «Москвич» вернулся в десятку самых продаваемых машин в РФ.