Россиянам назвали пять существенных минусов кроссовера Infiniti FX35

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» назвал минусы подержанного кроссовера Infiniti FX35 первого поколения.

«При осмотре обязательно проверьте, как двигатель запускается. Если есть проблемы со стартом, это верный признак износа цепи ГРМ. Она редко ходит больше 180-190 тысяч км», — отметил эксперт.

Кроме того, силовой агрегат чувствителен к перегреву. При покупке стоит сразу промыть радиаторы.

При осмотре нужно прислушаться к переднему карданному валу: износ крестовин после 200 тысяч км — обычное явление.

Также у автомобиля не самые стойкие материалы интерьера.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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