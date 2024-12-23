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Россиянам назвали причину, почему надо поторопиться с покупкой автомобиля

«Авилон» призвал россиян поторопиться с заменой автомобилей
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Depositphotos

Россиянам следует поторопиться с покупкой автомобиля до окончания 2024 года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

«Конец года — один из самых выгодных периодов для покупки автомобиля. Здесь важна совокупность факторов: и сезонные поддержки дилеров, и цели по выполнению годовых планов, а в текущее время это еще и остатки складов, привезенных по более низкому курсу», — заявил он.

Петров добавил, что очередной рост утилизационного сбора с января еще больше увеличит стоимость автомобиля в 2025 году. По его словам, практически все марки сейчас активно борются за покупателя. Одни из самых выгодных предложений сегодня распространяются на BAIC X55, Jetour Dasing, X90, Seres, «Москвич 3», Hongqi HS5 и прочее.

До этого в России рекордно подешевели подержанные автомобили. Так, в ноябре 2024 года средняя стоимость подержанной машины не старше 15 лет составила 2 млн рублей, что на 12% меньше, чем в начале года.

Ранее в России пикапы Foton стали дешевле на миллион рублей.

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