В России пикапы Foton стали дешевле на миллион рублей

В России китайский пикап Foton Toano стал дешевле на 1,2 млн рублей

В России китайские пикапы Foton подешевели порядка на миллион рублей. Об этом сообщает портал Quto.ru. В России китайскими фургонами торгует бывшее представительство марки Mercedes «МБ РУС».

В рамках акции полноприводный пикап Foton Tunland упал в цене на 950 тыс. рублей и теперь стоит 2,6 млн рублей. А вот фургон Foton Toano стали продавать за 2,5 млн рублей. Размер скидки составил 1,2 млн рублей.

Отмечается, что под капотом Toano установили 2,8-литровый китайский двигатель, который раньше ставили на дизельные версии «Газели». Также модель получила 6-ступенчатую «механику» Getrag MT82. В комплектацию входят система стабилизации, кондиционер, подушка безопасности, круиз-контроль и т.д.

Напомним, что весной российское представительство Foton запустило продажи Tunland G7 на отечественном рынке. Впоследствии торговать машинами решила и компания «МБ Рус». Она предлагает приобрести пикапы в лучшем оснащении и гораздо дешевле.

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