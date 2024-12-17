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В России рекордно подешевели подержанные автомобили

«Авто.ру»: средняя стоимость подержанного авто в РФ составила 2 млн рублей

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Илья Наймушин/РИА Новости

В России в ноябре 2024 года средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет составила 2 млн рублей. Это на 12% меньше, чем в начале года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка».

В ноябре самыми подорожавшими автомобилями с пробегом стали Lada 2115 (4,2%; 251 тыс. рублей) и Geely Emgrand EC7 (3,8%; 501 тыс. рублей). На третьем месте находится Opel Insignia первого поколения (3%; 1,03 млн рублей). Самое серьезное снижение средней цены отмечено у Geely Atlas Pro (–3,8%; 2,3 млн рублей).

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее стало известно о рекордном подорожании запчастей для китайских авто в 2025 году.

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