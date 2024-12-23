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Поступил в продажу пикап Radar King Kong от Geely

В Китае вышел на рынок пикап Radar King Kong с салоном как у Geely Okavango
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Geely

Электрический пикап Radar King Kong от суббренда Geely Radar поступил в продажу в Китае. Об этом сообщает CarNewsChina.

«Интерьер Radar King Kong сохраняет язык дизайна, схожий с Geely Okavango. Вариант RWD Radar King Kong имеет один электродвигатель на 180 кВт (241 л. с.) и 309 Нм. Время разгона до «сотни» составляет 8,1 с», — отмечается в публикации.

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Geely

Автомобиль предлагается по цене от 99,8 тыс. юаней (₽1,4 млн). Он доступен в двух вариантах — с длиной 5260 и 5500 мм. Предлагаются четыре варианта тяговых аккумуляторов — с запасом хода от 310 до 605 км. В версии RD6 заднеприводный пикап снабжен более мощным электродвигателем на 268 л. с.

Есть и двухмоторная полноприводная версия. В таком варианте силовая установка выдает 375 л.с. Стоимость машины в максимальной комплектации — 209,8 тыс. юаней (₽2,9 млн).

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