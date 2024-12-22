Фура заблокировала дорогу после ДТП с «Кировцем» в Волгоградской области

В Волгоградской области фура заблокировала трассу после ДТП с трактором

В Волгоградской области днем в воскресенье фура Mercedes-Benz опрокинулась и заблокировала дорогу после столкновения с трактором «Кировец». Об этом сообщается в Telegram-канале областного главка МВД.

«На 70 км ФАД «Волгоград- Каменск-Шахтинский-Луганск» произошло столкновение трактора К-700 и грузового автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом, который опрокинулся на бок», — отмечается в сообщении полиции.

Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. На опубликованном видео видно, что большегрузный автомобиль после опрокидывания развернуло поперек дороги, он полностью заблокировал проезжую часть.

У грузовика разбито лобовое стекло и сильно поврежден полуприцеп. У тяжелого трактора, который ехал с прицепом-цистерной, разбит бампер и погнуто правое переднее крыло.

Ранее на видео попали последствия ДТП с шестью автомобилями в Ингушетии.