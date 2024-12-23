СК назвал причину массового ДТП с автобусом и пожарной машиной в Москве

Следственный комитет РФ назвал причину массового ДТП на юге Москвы с участием автобуса и пожарного «КамАЗа». Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы СК.

«По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами», — отмечается в сообщении ведомства.

Массовое ДТП произошло накануне вечером на пересечении Новочеркасского бульвара и улицы Маршала Голованова в московском районе Марьино. В аварии пострадали 15 человек, включая ребенка. Также были разбиты несколько легковых автомобилей.

На кадрах с места происшествия видно, что водитель пожарного «КамАЗа» с мигалкой проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В него врезался автобус, после чего пожарная машина протаранила несколько легковых автомобилей на встречной полосе.

Ранее в московском районе Бирюлево водитель Volkswagen сбил двух пешеходов, уходя от столкновения с другой машиной.