Таксист-инвалид не расслышал пассажира и избил его в Нижегородской области

В Нижегородской области к трем годам лишения свободы условно приговорили слабослышащего водителя такси, который не расслышал пассажира и избил его. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Семейная пара села в машину к Алексею, попросила свозить к подруге за собакой и потом домой. Водитель — слабослышащий, специально повесил в салоне табличку с предупреждением. Но выпивший мужчина ее не заметил», — отмечается в публикации.

Когда женщина-пассажирка ушла из машины за собакой, между ее мужем и водителем возник спор. Водитель отказывался ждать и везти пассажиров с собакой, ссылаясь на полученные другие заказы. Пассажиры требовали их отвезти обратно домой. В результате мужчина хлопнул дверью автомобиля, а слабослышащий водитель набросился на него с кулаками.

Ранее на юге Москвы водитель сбил двух пешеходов, уворачиваясь от другой машины.